«Это не моя заслуга»: воевавший в Афгане курянин спас 70 человек при атаке ВСУ

Юрий С., проживающий в селе Гуево Суджанского района Курской области, смог спасти множество своих соседей, организовав их эвакуацию. Как отметил сам курянин, в спасении односельчан ему помог боевой опыт, приобретенный во время армейской службы в Афганистане, сообщает RT .

По словам мужчины, когда ВСУ начали обстреливать Суджу, у него возникло осознание необходимости покинуть район. Однако к этому времени уже были заблокированы все выезды из Гуева. Юрий выехал из опасной зоны на своем автомобиле, но вскоре решил вернуться за своими односельчанами.

Осознав, что повторный прорыв через блокпост невозможен, Юрий принял решение «вести» своих односельчан, используя телефонные звонки, — он направлял их через леса и поля.

С его помощью из села смогли эвакуироваться около 70 человек. За одну ночь они прошли 30 км. На протяжении всего этого времени Юрий поддерживал с ними связь, помогал с направлениями и оказывал моральную поддержку.

«Это не моя заслуга, а всех, кто был вместе со мной. Я немного координировал эти действия, потому что знал, как можно пройти безопасно. Я служил в Афганистане, есть боевой опыт и понимание ситуации», — поделился Юрий.