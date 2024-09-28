Еще одно тело обнаружили под завалами АЗС после взрыва в Дагестане
МЧС: в Дагестане под завалами АЗС нашли 13-го погибшего
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Спасатели достали из-под завалов тело 13-го погибшего в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Среди жертв трагедии оказались девочка и мальчик 6 и 8 лет соответственно. Возраст взрослых жертв происшествия варьируется от 24 до 53 лет.
Мощный взрыв произошел прогремел 27 сентября на АЗС Plus в районе села Новый Хушет в Дагестане. Предварительно, там взорвался газовый баллон. После взрыва на заправке начался пожар.
В настоящее время сотрудники оперативных служб продолжают разбирают завалы.