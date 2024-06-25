Еще один полицейский погиб в результате терактов в Дагестане

В Дагестане скончался еще один полицейский, пострадавший от рук террористов, сообщает SHOT .

23-летний сержант полиции Нариман Насруллаев родом из села Аглоби умер ночью 25 июня в больнице. Молодой человек отражал атаку террористов в Дербенте, получил три тяжелых ранения: в бедро, селезенку и руку. Медикам пришлось ампутировать ногу полицейского. Ему удалили селезенку и провели операцию на руке, однако спасти его не удалось.

В ходе терактов в Дагестане погибли в том числе гражданские. Был убит настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, отец Николай.

23 июня террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и Махачкале. Всех боевиков, в числе которых оказались сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль, удалось ликвидировать.

Ранее «112» сообщал, что число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 25, в результате происшествий пострадал 51 человек. Родственникам погибших в ходе терактов в Дагестане выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат до 500 тыс. рублей.