Еще один петербургский криптоинвестор загадочно пропал в Таиланде

В Таиланде исчез петербургский криптоинвестор, последний раз его видели в конце декабря 2025 года, когда он ехал на мотоцикле. Это уже второй инцидент подобного рода за последний месяц, сообщает Baza .

Известно, что 24-летний Максим Гарбузов проживал в северном районе Паттайи около 2,5 лет. Он работал дистанционно, практически не контактировал с людьми и не обзавелся друзьями в Таиланде. Вечером 24 декабря он покинул свой дом с объемным рюкзаком, сел на синий мотоцикл GPX и направился в сторону торгового комплекса The Outlet. Там он совершил покупку на сумму 1898 бат (4 574 рублей — ред.), после чего бесследно исчез.

Телефон криптоинвестора недоступен, отправленные сообщения не доставляются. Он перестал поддерживать связь со своим братом, с которым ранее постоянно общался. Кроме того, молодой человек перестал оплачивать аренду жилья, и его тайская домовладелица, вслед за родственниками, сообщила об исчезновении в полицию. С момента пропажи не зарегистрировано никаких транзакций по его банковским счетам: ни снятия средств, ни оплаты за топливо.

Это уже второй случай за месяц, когда в Паттайе исчезает молодой человек из Санкт-Петербурга. Как утверждают активисты, во время поисковых мероприятий по другому пропавшему в декабре — Михаилу Емельянову, они осматривали местные медицинские учреждения и морги. Неопознанных иностранцев или людей, находящихся в бессознательном состоянии, обнаружено не было.

