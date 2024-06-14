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Еще один дрон ВСУ сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области в 10:50 14 июня, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее украинский беспилотник сбили в 8:20 14 июня.

До этого силы ПВО сбили 70 дронов ВСУ над территорией Ростовской области. Над Крымом был уничтожен один БПЛА.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина.