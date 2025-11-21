сегодня в 16:25

Электровелосипед сгорел и взорвался у курьера в столичном ЖК «Вереск»

В ЖК «Вереск» на 3-й Хорошевской улице в Москве у курьера сгорел электровелосипед, сообщает «МК: срочные новости» .

Курьер сначала побежал к горящему транспорту с огнетушителем, но потом стал просто снимать пожар на телефон.

На видео снято, как горит электротранспорт, пламя вспыхивает и чуть притухает.

Ранее в квартире в Дзержинске в Нижегородской области произошел пожар из-за бракованного электросамоката. В его конструкции и электрическом оборудовании нашли недостатки.

