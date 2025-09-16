Экстремальный релакс: мужчина получил страшные ожоги во время массажа камнями

сегодня в 10:47

Житель Подмосковья получил ожоги второй степени во время тайского массажа

35-летний житель Подмосковья решил отправиться в SPA-салон, чтобы отдохнуть. Однако релакс получился слишком экстремальным и закончился получением ожогов второй степени, сообщает 112 .

Мужчина выбрал процедуру «Теплые камни». Массажистка работала непрофессионально и нанесла клиенту ожоги. Лечение затянулось на месяц.

В результате житель Московской области был вынужден пропустить соревнования по теннису, после чего терпение лопнуло и он отправился в суд. Иск пострадавшего удовлетворили частично.

SPA-салон выплатил клиенту компенсацию морального вреда в размере 130 тыс. рублей, оплатил купленные препараты и судебные издержки. Согласно закону «О защите прав потребителей», бьюти-салону пришлось выплатить штраф.

Тем временем в США наблюдается новый тренд: услуга чесания спины вытесняет традиционный массаж. Часовая сессия у профессионала стоит в среднем 10 500 рублей. Услуга позиционируется как антистресс-сервис.