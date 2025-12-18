Экспертиза: Долина продавала жилье в Москве в период психического расстройства

Психолого-психиатрическая экспертиза по делу артистки Ларисы Долиной подтвердила, что в период продажи жилья женщина пребывала под влиянием психического расстройства. Оно появилось из-за действий аферистов, говорится в тексте решения Верховного суда РФ по спору вокруг квартиры певицы.

Во время рассмотрения уголовного дела была организована амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она была комплексной.

Комиссия экспертов постановила, что психических расстройств у Долиной перед совершением против нее противоправных действий не было. Однако когда в отношении нее совершали такие шаги, у исполнительницы из-за личностных особенностей изменилось психическое состояние.

Это вызвало расстройства приспособительных реакций. Из-за таких особенностей поведения психическое состояние мешало артистке отдавать отчет собственным действиям в период подписания документа и заключения сделки.

Вечером 16 декабря Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил жалобу бизнесвумен Полины Лурье и отправил спор о продаже жилья Долиной на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Право собственности на недвижимость в Хамовниках пока остается за матерью-одиночкой.

В пресс-службе ВС РФ тогда отметили, что принятые до этого по делу судебные акты отменили. Жилье оставили Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду необходимо будет рассмотреть иск о принудительном выселении артистки из жилья. Решение вступило в силу сразу.

