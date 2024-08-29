Эксперт: ВСУ похищают людей под Курском для обмена военных преступников

Вооруженные силы Украины захватывают под Курском в плен мирных жителей для обмена на украинских военных преступников, заявил «Инфо 24» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Зеленский открыто сказал, что это обменный фонд на будущее. Когда наступит некая критическая ситуация, они предложат этих пленных для обмена на военных преступников», - сказал журналистам эксперт.

Ранее стало известно, что в Красный Крест РФ обратились уже 3,5 тысячи с просьбами о помощи в поисках пропавших близких. Сейчас российские власти и ВС РФ с участием гуманитарных организаций работают над освобождением мирных жителей.

Украинские боевики продолжают попытку проникнуть в город Курчатов – место расположения атомной электростанции. Местные власти уже ограничили въезд в населенный пункт. Свободно въехать могут только имеющие регистрацию жители.