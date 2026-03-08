Экс-звезда «Дома-2» Берникова каблуком избила кожевника в Москве

Экс-участница шоу «Дом-2» и член ЛДПР Виктория Берникова нанесла удар каблуком по голове московскому мастеру по коже. Причиной конфликта стала сумма в 400 тысяч рублей, которую Берникова заплатила за изделия премиум-класса, часть из которых оказалась низкого качества. Мужчина отказался возвращать средства, за что и получил удар, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Берникова купила некачественных изделий на 176 тысяч рублей. Она сделала заказ у мастера по имени Вадим Д. на изготовление обуви и аксессуаров, но часть полученной продукции имела дефекты.

Впоследствии кожевенник вместе с компаньоном прибыл для выяснения отношений в бутик Виктории «Ramos Collection» на Ленинском проспекте. Там он заявил, что не несет ответственности, поскольку брак возник не по его вине, и возвращать деньги не намерен.

Дальнейшие описания событий разнятся, словно траектории жизни бывших жильцов «Дома-2». Со слов Вадима: он оставил вещи на реализацию в магазине Берниковой, а когда за два месяца ничего не было продано, пришел их забрать. Девушка же, по его утверждению, впала в ярость, схватила туфлю и ударила его каблуком по голове, а теперь распространяет ложную информацию.

По версии Виктории: посетители вели себя агрессивно, один тыкал ей в лицо телефоном, а другой достал предмет, напоминающий дубинку. Испугавшись, предпринимательница схватила коробку с бракованным товаром и заперлась в подсобном помещении.

Медицинское освидетельствование Вадима выявило лишь ссадины и неглубокое повреждение кожи головы. В правоохранительных органах инцидент охарактеризовали как бытовой конфликт на финансовой почве из-за некачественной обуви. Уголовное дело возбуждать не стали.

