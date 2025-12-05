Экс-замгубернатора Челябинской области будут судить за мошенничество с землей

В Челябинской области отправили в суд уголовное дело против экс-замгубернатора региона Александра Уфимцева. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) из-за действий вокруг лесного участка, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Правоохранители установили, что с 2009 по 2010 год чиновник с тремя подельниками с помощью обмана и злоупотребления доверием на безвозмездной основе незаконно приобрел право пользования лесным участком. Он расположен в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, который находится в федеральной собственности.

Подробности схемы

Для этой задачи фигуранты нашли подведомственное управлению культуры администрации Челябинска муниципальное учреждение, которому не нужна была земля. Обманным путем они провели подписание договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и учреждением.

В рамках него был передан участок леса площадью 5 га для возведения детского оздоровительного лагеря. Таким образом, работники Главного управления лесами Челябинской области оказались введены в заблуждение по поводу настоящих пользователей земли и целей ее применения.

Затем подельники возвели на участке 9 коттеджей. Они были оформлены на физлиц. Землю незаконно использовали до 18 мая 2018 года. Затем деятельность фигурантов пресекли.

Из-за преступных действий Главному управлению лесами Челябинской области причинили особо крупный ущерб в размере не менее 2 млн рублей. СК РФ вернул землю в собственность России.

Преступление обнаружили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Экс-заместитель губернатора региона скрылся от органов предварительного следствия за границу. В 2018 году его объявили в международный розыск.

В августе 2025 года во время попытки въехать в Россию Уфимцева задержали в аэропорту полицейские. Затем его отправили в СИЗО.

Было арестовано жилое помещение, которым владеет Уфимцев. Его цена составила более 3,3 млн рублей. Дело рассмотрит суд.

