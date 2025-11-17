Экс-замглавы Ростовской области получил 13 лет тюрьмы и 475 млн рублей штрафа

Кушнарев обвиняется в получении незаконного вознаграждения и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ранее Басманным судом Москвы на имущество семьи экс-чиновника был наложен арест на сумму, превышающую 276,5 млн рублей.

Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону назначил экс-замгубернатора наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима и штрафа в 475 млн рублей. Кроме того, бывший чиновник не сможет занимать руководящие должности 15 лет.

Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.

В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кушнарева по факту получения взятки. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области в момент получения 27 млн рублей. Еще Кушнарев является фигурантом дела, возбужденного по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

