Экс-возлюбленную Гуфа отправили в колонию на 5 лет за мошенничество

Бывшей девушке рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Яне М., которая похитила 23 млн рублей у предпринимателя, вынесли приговор в Екатеринбурге. Суд признал ее виновной в мошенничестве, сообщает URA.ru .

Во время прений государственный обвинитель требовал отправить экс-участницу «Дома-2» в колонию на 5 лет. Судья приговорил ее к 5 годам общего режима, однако отсрочил начало срока действия наказания до 14-летия дочери. В адрес пострадавшего было взыскано 23 млн рублей.

Об уголовном деле стало известно в 2024 году. Яна была задержана 10 октября рядом с ТЦ «Фан Фан» в Екатеринбурге. Это произошло в момент, когда девушка получала взятку от предпринимателя в размере 1 млн рублей. Мужчину она, предположительно, шантажировала.

Предварительно, Яна могла просить деньги за свое молчание. В противном случае она заявляла, что расскажет, что бизнесмен якобы оставил ее с ребенком, рожденным от него.

Затем выяснилось, что у Яны и предпринимателя не было совместных детей, а свидетельство о рождении — подделка. Всего у экс-партнера девушка могла забрать примерно 23 млн рублей.

