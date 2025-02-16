Экс-возлюбленная мага Влада Кадони потеряла 30 млн на стройке дома в Подмосковье

Бывшая возлюбленная участника «Битвы экстрасенсов» Влада Кадони, звезда шоу «Дом-2» Ксения Шаповал вместе с сестрой Людмилой вложила 30 млн рублей в строительство трех домов в Подмосковье и потеряла деньги. Застройщик съехал с офиса и перестал отвечать на звонки, сообщает Mash .

Перед тем как вложиться в строительство, Ксения и Людмила договорились, что поиском места для семейного гнезда займется сестра Шаповал, так как у самой знаменитости не было на это времени. Девушка нашла, как ей казалось, подходящего застройщика с детальным сайтом АН «Строим для семей» и положительными отзывами, согласовала с сестрой и запустила процесс подписания договора.

Шаповал одолжила сестре три миллиона рублей в качестве первоначального взноса, а всю остальную сумму сразу на строительство трех домов оформили в ипотеку. Застройщик обещал помощь и поддержку на всех этапах строительства домов в поселках Шелестово-2 и Рижские Зори, но по факту все оказалось обманом.

Спустя полгода девушки обнаружили, что на стройке заложен только фундамент, а сама фирма покинула арендованный офис в Москве-Сити и ее владелец перестал отвечать на звонки. Позднее выяснилось, что застройщик АН «Строим для семей» обманул порядка 300 клиентов со строительством домов в 15 поселках Подмосковья и исчез.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.