Экс-судью Таганского суда столицы обнаружили мертвой под окнами дома

Экс-судью Таганского суда нашли мертвой после того, как мошенники обманули ее по телефону. Женщина отправила злоумышленникам 2 млн рублей, сообщает Baza.

Женщину обманули от имени председателя Таганского суда. В середине мая ей написал человек, который представился ее бывшим руководителем Михаилом Строгоновым. Предварительно, злоумышленник сообщил экс-судье, что с ее счетов пытаются похитить деньги и отправить на финансирование украинской армии. После этого он сказал, что скоро с ней свяжутся сотрудники спецслужб и Центробанка РФ.

Судья перевела на «безопасный счет» 1 млн рублей. После этого мошенники убедили женщину отправится в банк и взять еще 1 млн рублей в кредит. На следующий день судья поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Женщина сильно переживала из-за инцидента. Ее тело нашли утром 5 июня около дома на 1-й улице Машиностроения.