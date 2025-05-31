Экипаж экстренно изолировал стюарда под действием веществ

Во время трансатлантического рейса British Airways из США в Лондон произошёл чрезвычайный инцидент, поставивший под угрозу безопасность полёта, сообщает RT .

Члены экипажа обнаружили своего коллегу-бортпроводника в абсолютно голом состоянии, совершающего экспрессивные танцевальные движения в туалетной кабине бизнес-класса. По данным внутреннего расследования, незадолго до вылета сотрудник авиакомпании предположительно употреблял запрещённые препараты, что привело к неадекватному поведению на борту.

Стюард внезапно исчез во время стандартной процедуры обслуживания пассажиров, что сразу вызвало тревогу у руководителя полёта. При вскрытии двери туалета перед старшим экипажа предстала шокирующая картина — полностью обнажённый сотрудник в состоянии изменённого сознания. Для предотвращения дальнейших инцидентов было принято решение об экстренной изоляции нарушителя — его облачили в пассажирскую пижаму премиум-класса и надёжно зафиксировали в одном из кресел до завершения полёта.

British Airways инициировала служебное расследование, результаты которого могут привести не только к увольнению провинившегося сотрудника, но и к его уголовному преследованию за действия, ставящие под угрозу безопасность воздушного судна. Авиакомпания также пересматривает процедуры досмотра персонала перед рейсами, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.