Екатеринбурженка продала квартиру семье по «схеме Долиной» и подала на них в суд

Семейная пара из Челябинской области купила квартиру в Екатеринбурге и стала жертвой так называемой «схемы Долиной». Продавец заявила, что находилась под влиянием мошенников, сообщает E1.RU .

Сделка состоялась 15 февраля 2025 года. Супруги приобрели «однушку» площадью в 29,8 кв. м на улице Шаумяна за 4,4 млн рублей. Затем они зарегистрировали право собственности. Подвоха со стороны продавца супруги не почувствовали, ведь женщина при продаже вела себя спокойно и адекватно.

После этого продавец, работавшая архитектором, попросила сдать ей квартиру в аренду, но сама подала на пару иск в суд. Она заявила, что все ее действия были связаны с «негативным психологическим воздействием неизвестных злоумышленников».

Продавец рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании насчет замены счетчиков в квартире. Женщина подумала, что речь идет про еще одно жилье, долей которого она владела вместе с матерью. Затем ее попросили продиктовать номер СНИЛС. После выполнения всех требований с женщиной в мессенджере связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, который заявил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан.

В результате обмана ее убедили перевести мошенникам 339 тыс. рублей, на следующий день — еще 199 тыс. После они заявили, что квартира на Шаумяна женщине якобы больше не принадлежит. Аферисты предложили ей «провести фиктивную сделку с последующим выкупом недвижимости через структуру Росфинмониторинга». После продажи жилья она перевела деньги на «безопасный счет», затем якобы правоохранители перестали ей звонить.

После того, как обман вскрылся, продавец потребовала признания всех сделок недействительными. Она также хочет, чтобы ответчики возместили все судебные расходы, в том числе 18 тыс. рублей госпошлины.

Ранее 90-летний пенсионер из Москвы отсудил квартиру в Тушине по «схеме Долиной». По решению суда, он останется в ней жить, но должен вернуть покупателям деньги, которых у него нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.