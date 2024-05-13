Ехавший с СВО депутат рассказал подробности подрыва его машины

Депутат астраханской Облдумы Денис Харитонов пережил подрыв своей машины, когда возвращался в регион из зоны спецоперации. По словам парламентария, он не пострадал и только подпалил волосы, сообщает Газета.ru .

Подрыв машины произошел, когда Харитонов ехал по трассе Таганрог — Ростов. В момент движения, по его словам, случился «хлопок под днищем автомобиля». Далее машину начал охватывать огонь.

«Судя по тому, как я на видео ругаюсь матом, эмоции были более чем. Насчет испугались — навряд ли. Основная задача была вытащить документы, вещи, которые у меня были с собой», — сказал Харитонов.

По словам депутата, в машине он вез документы армейского подразделения и бумаги с личной информацией бойцов с фронта. По его словам, документацию необходимо было спасти.

Харитонов отметил, что сгоревшую машину он покупал специально для работы в зоне СВО. Теперь он намерен приобрести новый транспорт.