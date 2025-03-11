«Ее выбросили»: тетя Ким Сэ Рон обвинила Ким Су Хена в смерти актрисы

YouTube-канал GaroSaero Research Institute разместил видео, где привел слова предполагаемой тети умершей южнокорейской актрисы Ким Сэ Рон. Женщина утверждает, что ее племянница состояла в отношениях с Ким Су Хеном шесть лет, об этом сообщает The Voice .

Она отметила, что отношения между ними начались в 2015 году, когда юной актрисе было 15 лет, а актеру — 27. В 2019 году Ким Су Хен основал агентство Gold Medalist, а через год он подписал контракт с Ким Сэ Рон.

Семья умершей уверена, что девушка не получала оплату за работу в Gold Medalist, помогая в становлении агентства. Но после скандального ДТП в 2022 году, когда ее оштрафовали за пьяное вождение, компания якобы расторгла контракт с запятнавшей себя актрисой. Позже агентство потребовало от Ким Сэ Рон вернуть 700 млн вон (около 42,7 млн рублей).

Родственники актрисы рассказали, что она пыталась связаться с Ким Су Хеном, когда искала помощи с ложившейся ситуации, но он ее проигнорировал.

«Они действительно встречались шесть лет. Сэ Рон работала бесплатно, чтобы помочь Gold Medalist, а потом ее просто выбросили, как ненужную вещь», — считает семья Ким.

Ким Сэ Рон нашли мертвой в ее квартире в районе Сондон 16 февраля. Актрисе было 25 лет. Полицейские не нашли признаков насильственной смерти или предсмертной записки.