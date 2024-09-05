Единственный правнук Федора Достоевского умер в Петербурге
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В Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет умер единственный правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий Андреевич Достоевский. Он скончался во сне от остановки сердца, сообщает SHOT.
Сын Дмитрия Андреевича Алексей рассказал, что накануне отец простудился и обратился к врачам. Ему назначили лечение. После этого он лег отдохнуть, но больше не проснулся.
Единственного правнука знаменитого писателя похоронят на Смоленском кладбище.
Дмитрий Андреевич Достоевский родился в 1945 году. Он был актером и снялся во многих фильмах. Среди них «Секретная служба Его Величества», «Путешествие Достоевского», «Мальчики». До выхода на пенсию также работал водителем трамвая.
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