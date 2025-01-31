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Двум украинцам грозит срок за нападение на обменный пункт в Польше

В Польше задержали двух украинцев за нападение на пункт обмена валют в польском Щецине. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Do rzeczy.

«Украинские мигранты Василий С. и Святослав Т. напали на Кантор в Щецине. Мужчин уже задержала полиция», — сообщается в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в масках с помощью молотов пытались разбить стекло, отгораживающие их от кассы. Стекло оказалось непробиваемым, поэтому обвиняемые ушли ни с чем.

В отношении граждан Украины пока выбрана мера пресечения в виде временного ареста. Отмечается, что прокурор направил в суд обвинительное заключение.

Ранее в Нижегородской области сотрудники полиции и областного управления ФСБ ликвидировали нелегальный канал миграции межрегионального уровня. Троих иностранцев задержали с фальшивыми паспортами, которые выдавались за украинские.