Двухлетнего ребенка «зажевала» беговая дорожка в столичном фитнес-клубе

сегодня в 13:50

Двухлетнего ребенка «зажевала» беговая дорожка в одном из столичных фитнес-клубов. В настоящее время состояние малыша неизвестно, сообщает Baza .

Инцидент произошел в зале «NRG-фитнес» в столичном районе Южном Тушино. Мама пришла в фитнес-клуб вместе с ребенком.

По словам администратора клуба, малыш был в носках, что нарушает правила техники безопасности. Ножка соскользнула и палец застрял между движущейся частью тренажера и каркасом.

На место вызвали бригаду скорой помощи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.