Двухлетнего ребенка «зажевала» беговая дорожка в столичном фитнес-клубе
Двухлетнего ребенка «зажевала» беговая дорожка в одном из столичных фитнес-клубов. В настоящее время состояние малыша неизвестно, сообщает Baza.
Инцидент произошел в зале «NRG-фитнес» в столичном районе Южном Тушино. Мама пришла в фитнес-клуб вместе с ребенком.
По словам администратора клуба, малыш был в носках, что нарушает правила техники безопасности. Ножка соскользнула и палец застрял между движущейся частью тренажера и каркасом.
На место вызвали бригаду скорой помощи.
