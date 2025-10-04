Двух девочек задержали по подозрению в убийстве семьи политика Саввы Михайлова

Двух 16-летних девочек задержали по подозрению в убийстве вдовы и сына общественника и экс-зампреда якутского Госкомитета по занятости населения, ветерана СВО Саввы Михайлова. Речь идет о дочери убитой и ее подруге, сообщает Baza .

Ранее тела 40-летней Валерии и ее 11-летнего сына нашли в квартире многоэтажки в 202-м микрорайоне Якутска. На месте убийства обнаружили молоток и нож.

В настоящее время следователи выясняют мотивы девочки. По словам друга семьи, подросток тяжело переживала смерть отца, который скончался в госпитале в 2023 году. Она была в глубокой депрессии и работала с психологом. Окружающие описывают ее как замкнутого ребенка.

