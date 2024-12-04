Двойник Жириновского стал штурмовиком в зоне спецоперации
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Пародирующий политика Владимира Жириновского актер Виктор Беломестнов стал штурмовиком в зоне СВО, сообщает SHOT.
Он принимает участие в боях под Часовым Яром. Беломестнов получил позывной Помреж, входит в состав батальона «Скиф» бригады «Терек».
Кроме того, пародист участвовал в освобождении Бахмута. У него есть награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».
Последние несколько дней в интернете появились видеоролики, на которых актер пародирует Жириновского.