Двое пропали без вести: лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах
Фото - © Telegram-канал SHOT
Лодка с российской туристкой на борту перевернулась на Мальдивах. В результате ЧП двое человек пропали без вести, сообщает SHOT.
Всего на судне находились 7 человек: россиянка, британка и пятеро мужчин из Индии. Возле острова Фелиду катер набрал большую скорость и перевернулся. В открытый океан упали пятеро туристов: среди них была и девушка из России.
Удалось спасти троих человек, двое индийских туристов числятся пропавшими без вести. Среди них — чемпион по ралли, автогонщик Хари Сингх.
В настоящее время спасатели продолжают поиски. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности.
