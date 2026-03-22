сегодня в 15:42

Двое пропали без вести: лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах

Лодка с российской туристкой на борту перевернулась на Мальдивах. В результате ЧП двое человек пропали без вести, сообщает SHOT .

Всего на судне находились 7 человек: россиянка, британка и пятеро мужчин из Индии. Возле острова Фелиду катер набрал большую скорость и перевернулся. В открытый океан упали пятеро туристов: среди них была и девушка из России.

Удалось спасти троих человек, двое индийских туристов числятся пропавшими без вести. Среди них — чемпион по ралли, автогонщик Хари Сингх.

В настоящее время спасатели продолжают поиски. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности.

