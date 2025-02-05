Двое мужчин избили незрячего на собрании сомелье в Петербурге

На собрании сомелье в одной из гостиниц в центре Санкт-Петербурга произошла драка, в ходе которой двое мужчин избили незрячего человека. Конфликт произошел еще в начале декабря 2024 года, но поймать злоумышленников смогли только 4 февраля 2025 года, пишет РЕН ТВ .

В Сети появились кадры с дракой, на которых видно, как на полу лежат двое мужчин, один из них бьет другого. Затем очевидцы случившегося разнимают конфликт, однако один участник драки смог встать на ноги и отойти в сторону, а второй остался лежать на полу в неподвижном состоянии.

«В результате драки 32-летний потерпевший получил несколько ударов по голове и оказался в больнице с серьезными травмами», — сообщил осведомленный источник.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Оказалось, что потерпевший был незрячим человеком. Как он чувствует себя сейчас, неизвестно.