Двое детей погибли во время пожара в квартире в Подольске

В Подольске задержана 39-летняя местная жительница, подозреваемая в причинении смерти по неосторожности двум детям. Малыши погибли в пожаре, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Видео с места трагедии опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На нем показано, что спасатели вынесли двух детей на улицу и пытаются их реанимировать.

«Ужас», — прокомментировал мужчина происходящее.

Предварительно, во вторник мама детей оставила своих малышей 2 и 4 лет одних дома и надолго покинула квартиру, закрыв дверь на ключ. В какой-то момент там произошло возгорание. В ходе тушения огня спасители обнаружили тела детей.

После ЧП в кратчайшие сроки местонахождение их матери было установлено, женщина задержана.

Следователи и криминалисты осмотрели место пожара. Они проводят допросы, назначили комплекс судебных экспертиз. Причина возгорания устанавливается.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.

