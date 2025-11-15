сегодня в 12:48

Движение затруднено из-за ДТП на Калужском шоссе в Москве

На Калужском шоссе рядом с деревней Десна в ТиНАО Москвы случилось ДТП. На месте находятся сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства ДТП выясняют. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Движение было затруднено на 1,2 километров.

Ранее пресс-служба московского ГАИ сообщала, что на Калужском шоссе водитель Volkswagen утратил управление и наехал на мачту городского освещения. Он получил сильные травмы и погиб на месте, пассажирка попала в больницу.

