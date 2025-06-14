Движение после ДТП на МКАД восстановлено

Движение на внутренней стороне 27 км МКАД в Москве восстановлено после аварии с участием нескольких машин, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение в районе аварии было затруднено на 2,5 километра. Водителей просили выбирать пути объезда.

Информации о пострадавших не поступало.

Во второй половине дня 13 июня в Подмосковье рейсовый автобус врезался в КамАЗ. В результате аварии пострадали семь человек, но через некоторое время стало известно, что травмированных больше — десять человек.