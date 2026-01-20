Движение на внешней стороне 20 км МКАД восстановили после ДТП
Движение на внешней стороне 20 километра МКАД (в районе съезда № 20), где ранее произошло ДТП, восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Движение на внешней стороне 20 км восстановлено», — говорится в сообщении.
Вечером 19 января на этом участке произошло ДТП. Движение в районе аварии было затруднено.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее электробус и легковая машина столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Травмы получили два человека.
