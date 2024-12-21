сегодня в 14:02

Двигатель загорелся у вертолета морской пехоты США. Экипаж воздушного судна вынужден совершить экстренную посадку на базе Кэмп Пендлтон в Калифорнии, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет Los Angeles Times, четыре члена экипажа покинули вертолет. В данном ЧП никто не пострадал.

В Сети появилось видео с лежащим на земле горящим вертолетом, из которого поднимался густой черный дым.

Ранее СМИ написали о массовой гибели связанных с российской спецоперацией военных НАТО. Умирают высокопоставленные военные: генералы и подполковники, которые воевали на стороне ВСУ.