Двигатель пассажирского Boeing загорелся во время полета над Лос-Анджелесом
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Пассажирский самолет, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Атланту, загорелся в небе почти сразу после взлета, сообщает SHOT.
Левый двигатель Boeing охватило сильное пламя. Увидев это, пассажиры не на шутку испугались и приготовились к худшему.
К счастью, борт удалось посадить. Огонь потушили.
По словам очевидцев, данный рейс уже задерживали из-за проблем с техобслуживанием.
Ранее самолет рухнул в британском аэропорту сразу после взлета. Судно разбилось в ближайшей от воздушной гавани лесополосе.