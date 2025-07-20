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Двигатель пассажирского Boeing загорелся во время полета над Лос-Анджелесом

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Атланту, загорелся в небе почти сразу после взлета, сообщает SHOT .

Левый двигатель Boeing охватило сильное пламя. Увидев это, пассажиры не на шутку испугались и приготовились к худшему.

К счастью, борт удалось посадить. Огонь потушили.

По словам очевидцев, данный рейс уже задерживали из-за проблем с техобслуживанием.

Ранее самолет рухнул в британском аэропорту сразу после взлета. Судно разбилось в ближайшей от воздушной гавани лесополосе.