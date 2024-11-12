сегодня в 15:01

Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили в Курской области

Две управляемые авиационные бомбы ВСУ были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что снаряды противника были ликвидированы с помощью российских средств ПВО.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов.

Ранее над Россией были ликвидированы 13 беспилотников противника, в том числе два дрона сбили над Курской областью. Атаку ВСУ успешно отразили отечественные средства ПВО.