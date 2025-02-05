Две туристки насмерть отравились средством от клопов в хостеле на Шри-Ланке

В одном из хостелов Коломбо произошла трагедия после обработки помещения от насекомых. Трое постояльцев получили серьезное отравление химическим веществом, предназначенным для борьбы с клопами, двое из них скончались, пишет SHOT .

Среди пострадавших оказались молодая британка Эбони, которой было 24 года, и семейная пара из Германии. В конце января их состояние резко ухудшилось, появились симптомы сильной интоксикации: тошнота и рвота. Всех троих срочно госпитализировали в местную больницу.

Несмотря на усилия медиков, спасти двух женщин не удалось. Первой скончалась гражданка Великобритании, а через некоторое время умерла и 27-летняя немка. Супруг погибшей туристки из Германии до сих пор находится под наблюдением врачей.

Суд вынес решение о закрытии хостела после инцидента с постояльцами из-за рубежа. Как сообщают работники заведения, помещение находилось под замком трое суток после обработки от насекомых. Версия следствия указывает на возможное отравление гостей фосфином — веществом, применявшимся для борьбы с клопами.