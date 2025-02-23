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Две школьницы на тюбинге попали под автомобиль в Екатеринбурге

В Екатеринбурге две 8-летние девочки оказались под колесами легковушки во время катания с горки на тюбинге. Пострадавших госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как «ватрушка» лежит под передними колесами автомобиля Kia Optima. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пострадавших школьниц экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Водитель, двигаясь со скоростью 15 км/ч, предпринял попытку экстренного торможения, однако не успел вовремя остановиться.

Родители утверждают, что горка была обустроена с соблюдением всех мер безопасности, однако дети по случайности скатились в другую сторону и оказались на проезжей части.