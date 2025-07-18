Две сестры напали на полицейских в торговом центре на северо-западе Москвы

Две сестры напали на полицейских в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. В отношении девушек открыто уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По информации правоохранителей, полицейские попросили женщин выполнить их законные требования, но те отказались. Затем фигурантки применили насилие в отношении силовиков.

Девушкам предъявили обвинения. Продолжается сбор доказательств.

Ранее чеченец Саид Джумаев вышел на свободу из колонии. Его приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что в 2021 году он подрался с силовиками на оппозиционном митинге в Москве.