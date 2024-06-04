55-летняя и 28-летняя медсестры из столицы написали «ГУР» на памятнике маршалу Г. К. Жукову в центре города, сообщает Baza .

Женщины подошли к памятнику в районе 18 часов 3 июня, достали баллончик с красной краской и написали «ГУР» (Главное управление разведки украинского Минобороны). Сразу после акта вандализма их задержали.

Как отметили родственники медсестер, мошенники общались с ними в течение недели и даже угрожали, если женщины не оставят надпись на монументе.

Родные 55-летней медработницы уточнили, что она никогда бы не решилась на подобный поступок сама, так как поддерживает спецоперацию. Но медсестра «достаточно внушаемая». Также они вспомнили, что 3 июня она ушла с работы в 13 часов, а еще вела себя странно.

Непонятно, были ли знакомы жертвы мошенников до вчерашнего дня, родственники об этом не знают.

Сейчас обе медсестры находятся в суде. На них возбуждено дело по статье о повреждении памятников воинской славы РФ.