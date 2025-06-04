Два человека пострадали в результате массового ДТП на трассе в Щелкове

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Щелкове. Пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Авария произошла на 73-м километре трассы А-107. По предварительным данным, столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля.

Пострадали пассажиры одной из легковушек: женщина 1996 г. р. и ее дочь 2020 г. р. У них телесные травмы. Пассажирок госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. Движение в районе ДТП ограничено. Водителям советуют пользоваться путями объезда.

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