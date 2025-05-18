Два человека погибли после столкновения парусника с мостом в США

В результате столкновения парусного корабля с Бруклинским мостом в США погибли два человека, сообщает РЕН ТВ .

Об этом пишет издание New York Post.

Мексиканское учебное парусное судно «Куаутемок» при прохождении под Бруклинским мостом зацепило его конструкцию своей мачтой. 45-метровая стальная мачта корабля согнулась и частично обрушилась на палубу. Всего на борту было 277 человек.

Власти США и Мексики начали срочное расследование данного происшествия. Мексиканские военные сказали, что, несмотря на повреждения, корабль сохраняет плавучесть, он будет отремонтирован.