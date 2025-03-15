Два человека госпитализированы после ДТП на Кожевнической улице в Москве

Двое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате аварии, произошедшей в центре российской столицы, сообщает Mash .

ДТП с участием автомобилей Renault и BMW произошло в субботу около 20:00 на Кожевнической улице. В результате столкновения одна из легковушек влетела в остановку с людьми и перевернулась.

В результате ЧП пострадали 5 человек. Троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Двух женщин 31 и 32 лет экстренно доставили в больницу.

Выяснилось, что виновником ДТП стал водитель BMW. По словам очевидцев, мужчина неадекватно себя ведет. При этом он не пострадал при столкновении.

Городские экстренные службы продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия.

Как отметили в столичном Дептрансе, из-за ДТП на путях на Кожевнической улице задерживаются трамваи №А и № 38. Маршруты временно изменены.