Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минеральных Вод днем 26 мая столкнулись два бизнес-джета. Самолет Legacy 600 прилетел из Москвы и заруливал на стоянку, когда задел крылом такое же воздушное судно, сообщает Baza .

У припаркованного пустого самолета образовалась трещина в 30 см. На прилетевшем из Москвы Legacy находились четыре члена экипажа и три пассажира.

Некоторые СМИ сообщают, что один из самолетов мог принадлежать миллиардеру, бывшему главе Краснодарского края и министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. В Минеральных Водах с 25 по 27 мая проходит Кавказский инвестиционный форум.

Ранее пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Предварительно, одному из людей на борту стало плохо во время полета.