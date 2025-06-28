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Два автомобиля столкнулись на 10 км внешней стороны МКАД

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 10 км внешней стороны МКАД, возле съезда № 9, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Обстоятельства произошедшего неизвестны. Они устанавливаются оперативными службами.

Информация о наличии пострадавших уточняется.

Из-за ДТП движение в районе аварии затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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