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Два ангара для переработки вторсырья сгорели в Подмосковье

Пожар произошел на территории бывших совхозных гаражей в деревне Рыболово в Подмосковье, которые сдаются в аренду, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Возгорание произошло в районе 12 часов в воскресенье. По имеющейся информации, сгоревшие гаражи использовались для переработки вторсырья.

Раменская городская прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств инцидента, ход и результаты начатой процессуальной проверки по этому факту.

Предварительно, причиной ЧП было нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня. Но точные выводы специалисты сделают по результатам осмотра места инцидента и пожарно-технической экспертизы.

Ранее уголовное дело возбудили из-за крупного пожара в ТЦ в Королеве. Предварительно, в ЧП никто не пострадал.