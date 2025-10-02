«Душил, они кричали»: в Белоруссии спустя почти 30 лет задержан маньяк

Маньяка задержали в Белоруссии спустя почти 30 лет с момента преступлений

В Белоруссии после почти 30 лет расследований был схвачен серийный убийца, ответственный за гибель не менее восьми женщин в конце 1990-х. Правоохранительные органы в настоящее время продолжают работу по выявлению возможных жертв, сообщает Baza .

53-летний рабочий из Могилева был арестован осенью 2025 года. Следствие установило, что в промежутке между 1996 и 1999 годами он совершил восемь убийств и два покушения на убийство, сопровождавшихся изнасилованиями.

Список его злодеяний может быть неполным. Он нападал в различных городах, включая Могилев, Витебск, Оршу и Жодино. Его жертвами становились девушки в возрасте от 12 до 20 лет. Преступник предпочитал совершать нападения в подъездах и лифтах.

«Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же. Но они кричали», — цитирует Baza слова маньяка.

В ходе многолетнего расследования правоохранители проверили около 100 тысяч человек. После задержания мужчина признался в содеянном. В настоящее время Министерство внутренних дел Белоруссии ведет поиск лиц, пострадавших от действий этого человека, и призывает граждан сообщать любую информацию о его возможных преступлениях.

