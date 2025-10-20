«Думали, работает ПВО»: жителей Красногорска в 2 часа ночи испугал фейерверк

Этой ночью жители микрорайона под Красногорском проснулись от сильного взрыва, они приняли его сначала за звуки работы ПВО, сообщает «Осторожно, Москва» .

Испуганные люди стали просматривать домовые камеры наблюдения и поняли, что причиной ночного подъема стал фейерверк. Его кто-то из жителей решил запустить во втором часу ночи.

На видео с камер домофона видно только всполохи от фейерверка. Самого запуска и людей, которые это сделали на записях нет.

Ранее полиция начала проверку после запуска салюта на крыше автобуса в Подмосковье. Молодые люди запускали салют с рейсового автобуса, которых ехал по дороге.

