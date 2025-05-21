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ДТП с участием мотоциклиста произошло на Сущевском валу в Москве

В среду утром около дома 22 на столичном Сущевском валу случилась авария с участием мотоциклиста, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте ДТП приступили к работе сотрудники городских оперативных служб. Информация о пострадавших и все обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

Движение транспорта по внутренней стороне ТТК в данный момент восстановлено. Ранее там собралась пробка длиной около 5 км.

Накануне в Подмосковье суперкар McLaren на большой скорости влетел в отбойник и взорвался.