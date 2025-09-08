ДТП с 3 авто спровоцировало пробку в 5 км на Юго-Восточной хорде в Москве Происшествия сегодня в 13:35

Днем 8 сентября в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) на перекрестке с улицей Шоссейной столкнулись 3 транспортных средства. Из-за происшествия на участке ЮВХ образовался затор, растянувшийся на пять километров, об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Предварительно известно, что на месте ДТП уже работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии в направлении Волгоградского проспекта образовалась пятикилометровая пробка. Движение осуществлялось только по одной из трех полос. Сейчас движение по ЮВХ восстановили.