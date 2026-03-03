сегодня в 15:29

Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в Брянской области

Грузовой автомобиль, перевозивший продукты, сгорел после удара беспилотника ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Витемля Погарского района. Он совершил намеренный удар по грузовику марки «Газель».

Автомобиль доставлял продукты для жителей поселка. В результате удара он сгорел.

Также повреждены два гражданских автомобиля и здание магазина. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Кроме того, дрон ВСУ атаковал поселок Запесочье Погарского района. Там повреждения получил гражданский автомобиль. Другой дрон ударил по жилому дому в селе Случевск, пострадавших нет.

Ранее мирная жительница погибла после атаки ВСУ в Брянской области. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором она находилась.

