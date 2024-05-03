Дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию в Шебекине
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В городе Шебекино Белгородской области украинская армия атаковала дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате произошедшего взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте ЧП уже работают оперативные службы.
Ранее глава области сообщал, что мужчина пострадал после удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. У него диагностированы осколочные ранения, пострадавшего госпитализировали.