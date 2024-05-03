Дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию в Шебекине

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«В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате произошедшего взрыва загорелся резервуар для хранения газа. На месте ЧП уже работают оперативные службы.

Ранее глава области сообщал, что мужчина пострадал после удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. У него диагностированы осколочные ранения, пострадавшего госпитализировали.