Драка при поисках: туристка в Сочи потеряла на пляже Rolex за 2 млн рублей

В Сочи девушка потеряла на пляже часы швейцарского бренда Rolex стоимостью 2 млн рублей. Поиски закончились дракой, однако часы так и не нашли, сообщает Baza .

В начале августа нейропсихолог Екатерина отправилась на отдых в Сочи. Приятным вечером девушка познакомилась с молодым человеком. Во время увлекательной беседы Екатерина выпила два бокала вина. Под влиянием алкоголя ей захотелось искупаться вместе с новым знакомым.

Девушка сняла одежду и спрятала под сложенными вещами часы. Пара поплавала всего 10 минут. Вернувшись на берег, Екатерина поспешила проверить сохранность своих Rolex, но их там уже не оказалось.

Екатерина заметила, что рядом с ними находятся несколько мужчин, которые, как ей показалось, могли быть охранниками пляжа. Во время ее заплыва они вели себя подозрительно, постоянно расхаживая вокруг ее вещей.

Она решила подойти к ним и поговорить. Однако разговор не сложился и быстро перешел на повышенные тона. Охранники обвинили Екатерину в том, что она занималась «непотребствами в воде» с новым знакомым. В свою очередь девушка назвала их ворами. За эти слова пришлось отвечать ее другу, которому парни разбили лицо.

В ситуации начали разбираться прибывшие на место сотрудники полиции. Екатерина эмоционально попросила правоохранителей о помощи, но они не оценили напора девушки, посоветовав успокоиться, а то «закроют» уже ее.

При просмотре видео с камер наблюдения момент с кражей часов найти не удалось. По словам Екатерины, момент с кражей могли вырезать. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.